Эскорт (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Работающая в эскорт-агентстве девушка оказывается втянута в криминальный мир, когда ее коллегу находят мертвой после вечеринки. Сериал «Эскорт» — откровенная драма из Казахстана об обратной стороне красивой жизни.



Айсара приехала в Алматы семь лет назад, чтобы зарабатывать деньги — в том числе для того, чтобы отдавать долги своего отца. Для родителей она — примерная дочь с уважаемой работой, но на самом деле она трудится в агентстве элитных эскорт-услуг у деспотичной начальницы. Однажды Айсара просит свою коллегу Айнуру подменить ее на очередной изнурительной вечеринке, а на следующий день видит новости о ее смерти. Тут на пороге квартиры появляется Адиль, старший брат Айнуры, который пытается узнать, что произошло. Полиция подходит к расследованию спустя рукава, и Айсара решается помочь Адилю отыскать виновных в смерти девушки.



Что случилось на самом деле и сумеет ли Айсара вырваться из порочного круга, когда к ней придет настоящая любовь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Эскорт» 2021 года онлайн на Wink.

