Эскорт (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+15 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 1
- 18+16 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 2
- 18+14 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 3
- 18+16 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 4
- 18+14 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 5
- 18+13 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 8
- 18+15 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 9
- 18+15 мин
Эскорт
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Работающая в эскорт-агентстве девушка оказывается втянута в криминальный мир, когда ее коллегу находят мертвой после вечеринки. Сериал «Эскорт» — откровенная драма из Казахстана об обратной стороне красивой жизни.
Айсара приехала в Алматы семь лет назад, чтобы зарабатывать деньги — в том числе для того, чтобы отдавать долги своего отца. Для родителей она — примерная дочь с уважаемой работой, но на самом деле она трудится в агентстве элитных эскорт-услуг у деспотичной начальницы. Однажды Айсара просит свою коллегу Айнуру подменить ее на очередной изнурительной вечеринке, а на следующий день видит новости о ее смерти. Тут на пороге квартиры появляется Адиль, старший брат Айнуры, который пытается узнать, что произошло. Полиция подходит к расследованию спустя рукава, и Айсара решается помочь Адилю отыскать виновных в смерти девушки.
Что случилось на самом деле и сумеет ли Айсара вырваться из порочного круга, когда к ней придет настоящая любовь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Эскорт» 2021 года онлайн на Wink.
Рейтинг
- КБРежиссёр
Куаныш
Бейсек
- ЗХАктриса
Зарина
Хаджиметова
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- ГГАктёр
Гайдар
Гильманов
- СДАктриса
Сабрина
Джанабаева
- АААктриса
Асель
Акбарова
- ВИАктёр
Вахид
Изимов
- МЖАктёр
Мусахан
Жумаханов
- ИААктриса
Ирина
Ажмухамедова
- НТАктёр
Нуржан
Тутов
- АССценарист
Анель
Сартаева
- АСПродюсер
Анель
Сартаева
- ОАХудожник
Олжас
Алменов
- АБОператор
Андрей
Белянский