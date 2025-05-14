Эскорт. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Эскорт
1-й сезон
6-я серия
8.02021, Эскорт. Сезон 1. Серия 6
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «START»

Эскорт (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Работающая в эскорт-агентстве девушка оказывается втянута в криминальный мир, когда ее коллегу находят мертвой после вечеринки. Сериал «Эскорт» — откровенная драма из Казахстана об обратной стороне красивой жизни.

Айсара приехала в Алматы семь лет назад, чтобы зарабатывать деньги — в том числе для того, чтобы отдавать долги своего отца. Для родителей она — примерная дочь с уважаемой работой, но на самом деле она трудится в агентстве элитных эскорт-услуг у деспотичной начальницы. Однажды Айсара просит свою коллегу Айнуру подменить ее на очередной изнурительной вечеринке, а на следующий день видит новости о ее смерти. Тут на пороге квартиры появляется Адиль, старший брат Айнуры, который пытается узнать, что произошло. Полиция подходит к расследованию спустя рукава, и Айсара решается помочь Адилю отыскать виновных в смерти девушки.

Что случилось на самом деле и сумеет ли Айсара вырваться из порочного круга, когда к ней придет настоящая любовь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Эскорт» 2021 года онлайн на Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb