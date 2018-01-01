Wink
Дракоша Тоша
1-й сезон

Дракоша Тоша (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.32017, Дракоша Тоша. Сезон 1 26 серий
Этот сезон пока недоступен

О сериале

Волшебный мультсериал для самых маленьких. Малыши-панды Яша и Няша каждый день путешествуют в сказочные миры вместе с живой плюшевой игрушкой по прозвищу Дракоша Тоша. Забавный дракончик выдувает мыльные пузыри, и даже самый скучный день превращается в удивительное приключение.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb