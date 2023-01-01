Дракоша Тоша
Wink
Детям
Дракоша Тоша

Дракоша Тоша (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Дракоша Тоша 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Волшебный мультсериал для самых маленьких. Малыши-панды Яша и Няша каждый день путешествуют в сказочные миры вместе с живой плюшевой игрушкой по прозвищу Дракоша Тоша. Забавный дракончик выдувает мыльные пузыри, и даже самый скучный день превращается в удивительное приключение.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb