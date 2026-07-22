Уморительные истории обитателей многоэтажного жилого комплекса, также известного, как «человейник». Скетч-комедия «ДомоЧАТцы» — сериал о таких разных людях, объединенных соседским чатом.



Жизнь в современном жилом комплексе бьет ключом. То во дворе найдется коробка с брошенными котятами, то ревнивая жена решит разрисовать машину мужа за измену, то автомобиль крутого бизнесмена заблокируют на стоянке. Когда настает время решать насущные вопросы, в ход идет домовой чат, где каждый может поделиться ценным мнением, предложить помощь, ну или поругаться. Жители ходят в спортивный зал, заглядывают в пункт выдачи заказов онлайн-магазина и развлекаются на площадке, и ни один день не обходится без курьезов и приключений.



Присоединиться к ним поможет комедия «ДомоЧАТцы». Сериал 2025 года вы найдете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

