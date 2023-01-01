Дилемма (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Дилемма» (2024) — детективная драма о ведущей тру-крайм шоу, которой предстоит очень нелегкий выбор между своими принципами и родным сыном. 1 сезон «Дилеммы» вы можете смотреть на нашем видео-сервисе.



Неслихан прославилась принципиальностью и неподкупностью — и в ее деле это действительно играет большую роль. Эта безупречная дама проводит журналистские расследования, выводя преступников на чистую воду, и они получают по заслугам. Но какими бы ни были профессиональные достижения Неслихан, у женщины есть любимая семья… Однажды ее сын признается в убийстве молодой девушки.



Как поступит ведущая при таком ужасном повороте событий?.. Ответ вовсе не так очевиден, как вам кажется… Приглашаем смотреть 1 сезон сериала «Дилемма» онлайн на Wink!



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