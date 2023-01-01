Дилемма (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Как поступить правильно, если перед человеком возникает страшная дилемма? Например, раскрыть преступление или спасти родного сына от тюрьмы?.. Что бы вы ни ответили, сериал «Дилемма» разрушит ваши догадки.



Неслихан — ведущая шоу, на котором она раскрывает преступления, помогая полиции. Ее карьера на пике — она успешна и достигла невероятных профессиональных высот в своем деле, ее уважают в обществе, ей восхищаются и ей верят — ведь она такой честный журналист, который точно не предаст свои убеждения. Но вдруг страну потрясает убийство 19-летней девушки, в котором замешан сын Неслихан, и даже более того — он говорит, что именно он убийца.



Что выберет Неслихан: сына или уважение общества?.. Ведь она — любящая и нежная мать, а вовсе не бессердечная ищейка из телевизора. «Дилемма» — смотреть сериал 2024 года приглашаем в онлайн-кинотеатре Wink!



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