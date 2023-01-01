Дилемма (сериал, 2024) смотреть онлайн
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Как поступить правильно, если перед человеком возникает страшная дилемма? Например, раскрыть преступление или спасти родного сына от тюрьмы?.. Что бы вы ни ответили, сериал «Дилемма» разрушит ваши догадки.
Неслихан — ведущая шоу, на котором она раскрывает преступления, помогая полиции. Ее карьера на пике — она успешна и достигла невероятных профессиональных высот в своем деле, ее уважают в обществе, ей восхищаются и ей верят — ведь она такой честный журналист, который точно не предаст свои убеждения. Но вдруг страну потрясает убийство 19-летней девушки, в котором замешан сын Неслихан, и даже более того — он говорит, что именно он убийца.
Что выберет Неслихан: сына или уважение общества?.. Ведь она — любящая и нежная мать, а вовсе не бессердечная ищейка из телевизора. «Дилемма» — смотреть сериал 2024 года приглашаем в онлайн-кинотеатре Wink!
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