Дилемма (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Дилемма. Сезон 1. Серия 5
Дилемма
1-й сезон
5-я серия
8.92024, Dügüm
Триллер, Драма18+
О сериале

Известная журналистка и телеведущая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Триллер
Время
42 мин / 00:42

