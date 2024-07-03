Дилемма (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Известная журналистка и телеведущая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

