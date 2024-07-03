Дилемма. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Дилемма
1-й сезон
2-я серия
8.92024, Dügüm
Триллер, Драма18+

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Дилемма (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Известная журналистка и телеведущая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb