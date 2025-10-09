Дела житейские (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн

Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект — службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.



