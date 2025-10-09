Дела житейские. Сезон 5
Дела житейские
5-й сезон

Дела житейские (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн

9.02022, Дела житейские. Сезон 5 4 серии
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект — службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив

