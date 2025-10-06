Дела житейские. Сезон 5. Серия 4
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Дела житейские
5-й сезон
4-я серия

Дела житейские (сериал, 2022) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

8.92022, Дела житейские. Сезон 5. Серия 4
Детектив, Мелодрама18+

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О сериале

Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект — службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дела житейские»