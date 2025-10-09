Дела житейские (сериал, 2022) сезон 6 смотреть онлайн

WinkСериалыДела житейские6-й сезон
9.02022, Дела житейские. Сезон 6 4 серии
Детектив, Мелодрама18+
О сериале
Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект — службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- ЕСРежиссёр
Евгений
Сологалов
- Актриса
Ольга
Павловец
- НЮАктёр
Николай
Юшкевич
- Актёр
Александр
Пашков
- НОАктриса
Наталья
Онищенко
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- Актёр
Всеволод
Болдин
- АЖАктёр
Антон
Жуков
- АРАктриса
Арина
Рябычина
- ВКАктёр
Владислав
Карако
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- МКСценарист
Марина
Кошкина
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- НКСценарист
Наталья
Климова
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- ПБМонтажёр
Полина
Бутько
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков