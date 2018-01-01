Wink
Детям
Дефективный детектив
2-й сезон

Дефективный детектив (сериал, 2003) сезон 2 смотреть онлайн

9.62003, Monk 16 серий
Драма, Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Страдающий ОКР полицейский Эдриан Монк находится на грани сумасшествия после гибели жены. Он почти три года не выходит из дома, пока бывший напарник и медсестра Шарон Флеминг ни возвращают его к жизни. Монк становится частным детективом и использует многочисленные фобии на пользу делу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дефективный детектив»