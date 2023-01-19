WinkСериалыЧей отдых круче?1-й сезон
Чей отдых круче? (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.32022, Jet Set 13 серий
Реалити - шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Двое ведущих соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто из них действительно ведет образ жизни крутого путешественника. В каждом эпизоде ведущие делают все возможное, чтобы превзойти друг друга, выбирая самые роскошные отели, фешенебельные рестораны и сказочные экскурсии. Но кто же победит?
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
6.9 КиноПоиск