WinkСериалыЧей отдых круче?1-й сезон1-я серия
Чей отдых круче? (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.32022, Jet Set
Реалити - шоу18+
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О сериале
Двое ведущих соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто из них действительно ведет образ жизни крутого путешественника. В каждом эпизоде ведущие делают все возможное, чтобы превзойти друг друга, выбирая самые роскошные отели, фешенебельные рестораны и сказочные экскурсии. Но кто же победит?
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
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