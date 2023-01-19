Чей отдых круче? Сезон 1. Серия 8
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Чей отдых круче?
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Чей отдых круче? (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.32022, Jet Set
Реалити - шоу18+

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О сериале

Двое ведущих соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто из них действительно ведет образ жизни крутого путешественника. В каждом эпизоде ведущие делают все возможное, чтобы превзойти друг друга, выбирая самые роскошные отели, фешенебельные рестораны и сказочные экскурсии. Но кто же победит?

Страна
США
Жанр
Реалити - шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск