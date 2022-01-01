Чей отдых круче? (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Двое ведущих соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто из них действительно ведет образ жизни крутого путешественника. В каждом эпизоде ведущие делают все возможное, чтобы превзойти друг друга, выбирая самые роскошные отели, фешенебельные рестораны и сказочные экскурсии. Но кто же победит?





