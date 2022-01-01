Чей отдых круче? Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Чей отдых круче?
1-й сезон
12-я серия

Чей отдых круче? (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.22022, Jet Set
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двое ведущих соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто из них действительно ведет образ жизни крутого путешественника. В каждом эпизоде ведущие делают все возможное, чтобы превзойти друг друга, выбирая самые роскошные отели, фешенебельные рестораны и сказочные экскурсии. Но кто же победит?

Сериал Чей отдых круче? Сезон 1 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск