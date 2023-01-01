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Через тернии к звездам (1980)
Через тернии к звездам

Через тернии к звездам (1980) (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

9.21980, Через тернии к звездам 2 серии
Фантастика6+

Сезоны и серии

Через тернии к звездам

Сюжет

XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет «Пушкин» обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мановением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы...

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Через тернии к звездам (1980)»

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