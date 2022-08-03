Через тернии к звездам (1980) (сериал, 1980) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет «Пушкин» обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мановением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы...

