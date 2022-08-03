Через тернии к звездам (1980) (сериал, 1980) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.21980, Серия 2
Фантастика6+
XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет «Пушкин» обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мановением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы...
СтранаСССР
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- ЕМАктриса
Елена
Метелкина
- ВЛАктёр
Вадим
Ледогоров
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- ЕФАктриса
Елена
Фадеева
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- НСАктриса
Надежда
Семенцова
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Борис
Щербаков
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Михаил
Кононов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Актёр дубляжа
Алексей
Серебряков
- ЕЛХудожник
Е.
Леонтьев
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- АРОператор
Александр
Рыбин
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников