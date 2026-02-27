Чайковский. Сезон 1
Wink
Сериалы
Чайковский
1-й сезон

Чайковский (сериал, 1970) сезон 1 смотреть онлайн

1970, Чайковский. Сезон 1 2 серии
Драма0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказывая о наиболее ярких эпизодах жизни великого русского композитора, создатели фильма стремятся передать удивительное своеобразие его мироощущения, приоткрыть завесу тайны, всегда укутывающей творчество гения.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb