Wink
Сериалы
Бунтарка
1-й сезон

Бунтарка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.02021, Rebel 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Энни Белло, прозванная смутьянкой — адвокат без юридического образования. Она умная бесстрашная и взбалмошная женщина, которая готова отчаянно бороться за свои убеждения и за людей, которые ей дороги. Она ратует за справедливость и отстаивает интересы «маленьких людей», которые бессильны перед богачами и крупными корпорациями.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бунтарка»