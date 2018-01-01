Бунтарка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.02021, Rebel 10 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Энни Белло, прозванная смутьянкой — адвокат без юридического образования. Она умная бесстрашная и взбалмошная женщина, которая готова отчаянно бороться за свои убеждения и за людей, которые ей дороги. Она ратует за справедливость и отстаивает интересы «маленьких людей», которые бессильны перед богачами и крупными корпорациями.
Рейтинг
7.2 IMDb
- КЛРежиссёр
Кейт
Ланье
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ЯБРежиссёр
Янгзом
Брауен
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- Актриса
Кэти
Сагал
- Актёр
Джон
Корбетт
- ЛСАктриса
Лекс
Скотт Дэвис
- Актриса
Тамала
Джонс
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- СПАктёр
Сэм
Палладио
- АБАктриса
Ариэла
Барер
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- ЭБСценарист
Эрин
Брокович-Эллис
- КВСценарист
Криста
Вернофф
- ДДСценарист
Джейми
Денбо
- ЭБПродюсер
Эрин
Брокович-Эллис
- Продюсер
Джон
Дэвис
- МЧХудожница
Мэйлинг
Чэн
- ЧММонтажёр
Чад
Мохри
- ДКМонтажёр
Дэвид
Крэбтри
- ТДОператор
Тодд
Дос Реис
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн