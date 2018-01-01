Бунтарка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Энни Белло, прозванная смутьянкой — адвокат без юридического образования. Она умная бесстрашная и взбалмошная женщина, которая готова отчаянно бороться за свои убеждения и за людей, которые ей дороги. Она ратует за справедливость и отстаивает интересы «маленьких людей», которые бессильны перед богачами и крупными корпорациями.

