Будущее. Сезон 1
Wink
Сериалы
Будущее
1-й сезон

Будущее (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Будущее. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бессмертие через клонирование или тотальное вымирание от космического вируса? Уничтожение астероидов-убийц с помощью ракет или война с роботами? Переход на электронную форму жизни или нападение инопланетной цивилизации? В документальном экшне «Будущее» собрались самые смелые и независимые учёные России и мира, чтобы узнать, что ожидает Землю и человечество.

Сериал Будущее 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг