Будущее (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Будущее 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 1
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 2
- 16+47 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 3
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 4
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 6
- 16+47 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 7
- 16+47 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Будущее
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Бессмертие через клонирование или тотальное вымирание от космического вируса? Уничтожение астероидов-убийц с помощью ракет или война с роботами? Переход на электронную форму жизни или нападение инопланетной цивилизации? В документальном экшне «Будущее» собрались самые смелые и независимые учёные России и мира, чтобы узнать, что ожидает Землю и человечество.
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