Будущее (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Бессмертие через клонирование или тотальное вымирание от космического вируса? Уничтожение астероидов-убийц с помощью ракет или война с роботами? Переход на электронную форму жизни или нападение инопланетной цивилизации? В документальном экшне «Будущее» собрались самые смелые и независимые учёные России и мира, чтобы узнать, что ожидает Землю и человечество.



Сериал Будущее 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.