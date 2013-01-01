Будущее (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
2013, Будущее. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу16+
О сериале
Бессмертие через клонирование или тотальное вымирание от космического вируса? Уничтожение астероидов-убийц с помощью ракет или война с роботами? Переход на электронную форму жизни или нападение инопланетной цивилизации? В документальном экшне «Будущее» собрались самые смелые и независимые учёные России и мира, чтобы узнать, что ожидает Землю и человечество.
