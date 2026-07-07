Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых — Николай — волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершённых то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

