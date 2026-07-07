Безсоновъ. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Безсоновъ
1-й сезон
16-я серия
2023, Безсоновъ. Сезон 1. Серия 16
Детектив, Исторический16+
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Безсоновъ (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых — Николай — волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершённых то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск