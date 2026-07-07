9.02023, Безсоновъ. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Исторический16+
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Безсоновъ (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых — Николай — волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершённых то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Время53 мин / 00:53
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