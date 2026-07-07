2023, Безсоновъ. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Исторический16+
Серия в подписке «PREMIER»
Безсоновъ (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 1
- 16+53 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 4
- 16+47 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 5
- 16+54 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 8
- 16+47 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 9
- 16+49 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 10
- 16+49 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 12
- 16+51 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 13
- 16+56 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 14
- 16+52 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 15
- 16+56 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 16
- 16+52 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 17
- 16+52 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 18
- 16+47 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 19
- 16+50 мин
Безсоновъ
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых — Николай — волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершённых то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.6 КиноПоиск