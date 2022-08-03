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Детям
Барби: Приключения в доме мечты
1-й сезон

Барби: Приключения в доме мечты (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Barbie: Life in the Dreamhouse 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Красавица Барби переезжает вместе с родителями и тремя очаровательными сестричками в новый просторный дом. Каждый день там собираются родные и друзья героини, которые просто не могут жить без веселья, пикников и приключений. Загляните и вы в гости к дружелюбной Барби!

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb