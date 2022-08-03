Барби: Приключения в доме мечты (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2012, Barbie: Life in the Dreamhouse
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале
Красавица Барби переезжает вместе с родителями и тремя очаровательными сестричками в новый просторный дом. Каждый день там собираются родные и друзья героини, которые просто не могут жить без веселья, пикников и приключений. Загляните и вы в гости к дружелюбной Барби!
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb