Барби: Приключения в доме мечты (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Барби: Приключения в доме мечты. Сезон 1. Серия 19
Барби: Приключения в доме мечты
1-й сезон
19-я серия

2012, Barbie: Life in the Dreamhouse
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Красавица Барби переезжает вместе с родителями и тремя очаровательными сестричками в новый просторный дом. Каждый день там собираются родные и друзья героини, которые просто не могут жить без веселья, пикников и приключений. Загляните и вы в гости к дружелюбной Барби!

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb