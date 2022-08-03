Барби: Приключения в доме мечты (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Красавица Барби переезжает вместе с родителями и тремя очаровательными сестричками в новый просторный дом. Каждый день там собираются родные и друзья героини, которые просто не могут жить без веселья, пикников и приключений. Загляните и вы в гости к дружелюбной Барби!

