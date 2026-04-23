Мафиози, работающий на влиятельную итальянскую семью, пытается пробиться к славе и влиянию, но ему все сложнее игнорировать угрызения совести. Криминальная сага «Бандитский Бруклин» — сериал, где интриги и моральные дилеммы переплетаются с семейной драмой.



Действие первого сезона начинается в 1986 году. Влияние в Нью-Йорке делят пять мафиозных семей, которые к этому времени достигают пика своего могущества. Бенни Зарлетта работает на клан Колеццо: здесь исполнительность и приверженность делу сулят большие перспективы. Однако криминальный мир жесток, и Бенни приходится заниматься рэкетом, расправляться со вчерашними приятелями и жертвовать собственными интересами и чувствами ради желаний босса. К тому же, он то и дело вспоминает покойную мать, которая больше всего на свете хотела, чтобы ее сын перестал жить по закону улиц.



Наблюдать за восхождением Бенни по мафиозной иерархии позволит драма «Бандитский Бруклин» — сериал 2020 года доступен на Wink.

