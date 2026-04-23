Бандитский Бруклин. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Бандитский Бруклин
1-й сезон
3-я серия
7.72020, Gravesend
Криминал, Драма18+

Бандитский Бруклин (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мафиози, работающий на влиятельную итальянскую семью, пытается пробиться к славе и влиянию, но ему все сложнее игнорировать угрызения совести. Криминальная сага «Бандитский Бруклин» — сериал, где интриги и моральные дилеммы переплетаются с семейной драмой.

Действие первого сезона начинается в 1986 году. Влияние в Нью-Йорке делят пять мафиозных семей, которые к этому времени достигают пика своего могущества. Бенни Зарлетта работает на клан Колеццо: здесь исполнительность и приверженность делу сулят большие перспективы. Однако криминальный мир жесток, и Бенни приходится заниматься рэкетом, расправляться со вчерашними приятелями и жертвовать собственными интересами и чувствами ради желаний босса. К тому же, он то и дело вспоминает покойную мать, которая больше всего на свете хотела, чтобы ее сын перестал жить по закону улиц.

Наблюдать за восхождением Бенни по мафиозной иерархии позволит драма «Бандитский Бруклин» — сериал 2020 года доступен на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb