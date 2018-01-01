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Бандитский Бруклин
Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Бруклин»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Бруклин»

Режиссёры

Уильям ДеМео

Уильям ДеМео

William DeMeo
Режиссёр

Актёры

София Милош

София Милош

Sofia Milos
Актриса
Чазз Пальминтери

Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
Актёр
Джозеф Д’Онофрио

Джозеф Д’Онофрио

Joseph D'Onofrio
Актёр
Крис Тардио

Крис Тардио

Chris Tardio
Актёр
Лео Росси

Лео Росси

Leo Rossi
Актёр

Сценаристы

Уильям ДеМео

Уильям ДеМео

William DeMeo
Сценарист

Продюсеры

Майкл Б. Кац

Майкл Б. Кац

Michael B. Katz
Продюсер
Джордан Сарф

Джордан Сарф

Jordan Sarf
Продюсер
Сэнди Киркостас

Сэнди Киркостас

Sandy Kyrkostas
Продюсер
Микеле Франскозес

Микеле Франскозес

Michele Fransckozes
Продюсер

Композиторы

Эндрю Маркус

Эндрю Маркус

Andrew Markus
Композитор