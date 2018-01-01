Баба Яга против! (мультсериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямБаба Яга против!1-й сезон
Хитрая и коварная Баба Яга вместе с Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем строят козни Мишке, которого выбрали в качестве Олимпийского талисмана.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РМАктриса
Раиса
Мухаметшина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ИСХудожница
Ирина
Собинова-Кассиль
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АЖОператор
Александр
Жуковский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский