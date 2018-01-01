Баба Яга против! (мультсериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Баба Яга против!
1-й сезон

9.21979, Баба Яга против! Сезон 1 3 серии
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Хитрая и коварная Баба Яга вместе с Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем строят козни Мишке, которого выбрали в качестве Олимпийского талисмана.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb