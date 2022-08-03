WinkДетямБаба Яга против!1-й сезон3-я серия
Баба Яга против! (сериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.11979, Баба Яга против! Часть 3
Советские мультфильмы6+
О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РМАктриса
Раиса
Мухаметшина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ИСХудожница
Ирина
Собинова-Кассиль
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АЖОператор
Александр
Жуковский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский