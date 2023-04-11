Ателье счастья (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Света думала, что в её жизни все отлично — она работает инспектором на бирже труда, отлично выглядит и счастлива с мужем. Но, попав под сокращение, поняла, что всё не совсем так: работу найти сложно, муж изменяет ей с бывшей коллегой, а потом и вообще сбежал, прихватив деньги, отложенные на образование сына. Подруга поддержала её идею открыть своё ателье, ведь раньше Света отлично шила, но как найти клиентов, ведь денег на рекламу у неё нет? Неожиданно появляется первый заказчик — бывший одноклассник Игорь, и дело начинает двигаться, но Игорь становится настойчив в своих ухаживаниях… Сыну Светланы нужен отец, и она задумывается о том, чтобы вернуть мужа, но в конце концов понимает, что ей нужен мужчина более надежный, уверенный, честный и верный. Сможет ли Света снова довериться мужчине и обрести любовь? Получится ли у неё исполнить давнюю мечту, открыть собственное ателье — «Ателье счастья»?





