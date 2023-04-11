Ателье счастья (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Света думала, что в её жизни все отлично — она работает инспектором на бирже труда, отлично выглядит и счастлива с мужем. Но, попав под сокращение, поняла, что всё не совсем так: работу найти сложно, муж изменяет ей с бывшей коллегой, а потом и вообще сбежал, прихватив деньги, отложенные на образование сына. Подруга поддержала её идею открыть своё ателье, ведь раньше Света отлично шила, но как найти клиентов, ведь денег на рекламу у неё нет? Неожиданно появляется первый заказчик — бывший одноклассник Игорь, и дело начинает двигаться, но Игорь становится настойчив в своих ухаживаниях… Сыну Светланы нужен отец, и она задумывается о том, чтобы вернуть мужа, но в конце концов понимает, что ей нужен мужчина более надежный, уверенный, честный и верный. Сможет ли Света снова довериться мужчине и обрести любовь? Получится ли у неё исполнить давнюю мечту, открыть собственное ателье — «Ателье счастья»?
Рейтинг
- АБАктриса
Анастасия
Безбородова
- НБАктёр
Никита
Бурячек
- ДКАктёр
Дмитрий
Коптев
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- МДАктриса
Мария
Добржинская
- ЕКАктриса
Екатерина
Кобба
- ССАктёр
Степан
Середа
- ИГАктриса
Ирина
Гарькуша
- ИБАктриса
Ирина
Бодянская
- КЦАктриса
Кристина
Цветкова
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- ЛКМонтажёр
Лев
Киндсфатер
- СПОператор
Сергей
Политик
- СИКомпозитор
Святослав
Ильин