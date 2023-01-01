Wink
Детям
Angry Birds. Создатель пространства
1-й сезон

Angry Birds. Создатель пространства (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.12019, Angry Birds Makerspace 20 серий
Мультсериалы, Семейные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хакерспейс — это общее рабочее пространство со складом, звуковыми сценами и лабораториями, где птицы и свиньи могут экспериментировать с новейшими гаджетами и технологическими трендами медиапространства. Но пройдет ли это без битв между свиньями и птицами каждый раз?

Сериал Angry Birds 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.0 IMDb