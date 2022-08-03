Angry Birds. Создатель пространства (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Хакерспейс — это общее рабочее пространство со складом, звуковыми сценами и лабораториями, где птицы и свиньи могут экспериментировать с новейшими гаджетами и технологическими трендами медиапространства. Но пройдет ли это без битв между свиньями и птицами каждый раз?

