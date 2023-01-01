Angry Birds. Создатель пространства
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Детям
Angry Birds. Создатель пространства

Angry Birds. Создатель пространства (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Angry Birds Makerspace 1 сезон
Мультсериалы, Семейные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хакерспейс — это общее рабочее пространство со складом, звуковыми сценами и лабораториями, где птицы и свиньи могут экспериментировать с новейшими гаджетами и технологическими трендами медиапространства. Но пройдет ли это без битв между свиньями и птицами каждый раз?

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.0 IMDb