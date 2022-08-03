Angry Birds. Создатель пространства. Сезон 1. Серия 19
Wink
Детям
Angry Birds. Создатель пространства
1-й сезон
19-я серия

Angry Birds. Создатель пространства (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.32019, Angry Birds Makerspace
Мультсериалы, Комедия6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хакерспейс — это общее рабочее пространство со складом, звуковыми сценами и лабораториями, где птицы и свиньи могут экспериментировать с новейшими гаджетами и технологическими трендами медиапространства. Но пройдет ли это без битв между свиньями и птицами каждый раз?

Страна
Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.0 IMDb