Ангел на белой карете (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Юная врач из столицы Ангелина верит, что принесет больше пользы людям, работая фельдшером в маленьком провинциальном городке. Здесь она случайно становится «ангелом на белой карете» для маленькой девочки Миланы, рано потерявшей мать.



Кажется, дружба между ребенком и юным доктором может перерасти в материнскую любовь, но на пороге семейного счастья становятся бабушка Миланы, ее отец и домашняя воспитательница. Ангелина пытается спасти девочку из рук рассорившихся родственников и распутать все узелки жестоких интриг и коварных замыслов.

