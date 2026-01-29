Ангел на белой карете. Сезон 1
Ангел на белой карете
1-й сезон

Ангел на белой карете (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.82025, Ангел на белой карете. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Юная врач из столицы Ангелина верит, что принесет больше пользы людям, работая фельдшером в маленьком провинциальном городке. Здесь она случайно становится «ангелом на белой карете» для маленькой девочки Миланы, рано потерявшей мать.

Кажется, дружба между ребенком и юным доктором может перерасти в материнскую любовь, но на пороге семейного счастья становятся бабушка Миланы, ее отец и домашняя воспитательница. Ангелина пытается спасти девочку из рук рассорившихся родственников и распутать все узелки жестоких интриг и коварных замыслов.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

