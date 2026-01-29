WinkСериалыАнгел на белой карете1-й сезон
Ангел на белой карете (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
8.82025, Ангел на белой карете. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Юная врач из столицы Ангелина верит, что принесет больше пользы людям, работая фельдшером в маленьком провинциальном городке. Здесь она случайно становится «ангелом на белой карете» для маленькой девочки Миланы, рано потерявшей мать.
Кажется, дружба между ребенком и юным доктором может перерасти в материнскую любовь, но на пороге семейного счастья становятся бабушка Миланы, ее отец и домашняя воспитательница. Ангелина пытается спасти девочку из рук рассорившихся родственников и распутать все узелки жестоких интриг и коварных замыслов.
Рейтинг
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- АГАктриса
Анастасия
Грибулина
- АДАктёр
Антон
Даниленко
- ВСАктёр
Виталий
Сазонов
- ММАктриса
Мирослава
Малышкина-Малиновская
- АКАктриса
Анастасия
Клименко
- АФАктёр
Алексей
Фомин
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- РВОператор
Роман
Валиев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев