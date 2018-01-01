Wink
Ангел на белой карете
Актёры и съёмочная группа сериала «Ангел на белой карете»

Режиссёры

Руслан Паушу

Режиссёр

Актёры

Анастасия Грибулина

Актриса
Антон Даниленко

Актёр
Виталий Сазонов

Актёр
Мирослава Малышкина-Малиновская

Актриса
Анастасия Клименко

Актриса
Алексей Фомин

Актёр
Галина Бокашевская

Актриса

Сценаристы

Ольга Гурова

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер
Виктор Будилов

Продюсер
Татьяна Огородникова

Продюсер
Галина Лифанова

Продюсер
Марина Тернавская

Продюсер

Монтажёры

Гасан Кабиев

Монтажёр

Операторы

Роман Валиев

Оператор

Композиторы

Игорь Бабаев

Композитор