Анатомия убийства (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн
О сериале
Чем дальше, тем опаснее: угроза становится реальной в новой части захватывающего детектива «Анатомия убийства». Смотреть в хорошем качестве сериал можно онлайн на видеопортале Wink.
Четвертый сезон начинается с похищения: Евгения пытается выйти на след пропавшего Сергея Карского. Отыскав его пожилую тетю, Женя успевает лишь освидетельствовать ее смерть — кто-то явно заметает следы. Но следующими жертвами становятся главврач пансионата с женой — как они связаны с похищением Карского? Зарезанный терапевт, два обескровленных тела — эта загадка сложнее всех предыдущих...
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков