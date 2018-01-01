Анатомия убийства (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

Wink
Анатомия убийства
4-й сезон

Детектив16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Чем дальше, тем опаснее: угроза становится реальной в новой части захватывающего детектива «Анатомия убийства».

Четвертый сезон начинается с похищения: Евгения пытается выйти на след пропавшего Сергея Карского. Отыскав его пожилую тетю, Женя успевает лишь освидетельствовать ее смерть — кто-то явно заметает следы. Но следующими жертвами становятся главврач пансионата с женой — как они связаны с похищением Карского? Зарезанный терапевт, два обескровленных тела — эта загадка сложнее всех предыдущих...

Смогут ли Перфильев и Волкова добраться до настоящего преступника?

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»