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Американская история ужасов
8-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2018) сезон 8 смотреть онлайн

8.72018, American Horror Story 10 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кроссовер первого и третьего сезонов популярной хоррор-антологии. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. Апокалипсис, который предвещал юный Майкл Лэнгдон, наступает, и для человечества начинается совершенно новая эра. События развиваются самым непредсказуемым образом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»