Американская история ужасов (сериал, 2018) сезон 8 смотреть онлайн

Кроссовер первого и третьего сезонов популярной хоррор-антологии. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. Апокалипсис, который предвещал юный Майкл Лэнгдон, наступает, и для человечества начинается совершенно новая эра. События развиваются самым непредсказуемым образом.

